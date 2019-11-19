PTT’den öğretmenlere özel

Öğretmenler Günü etkinliği ile ilgili bilgi veren PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, PTT’nin ayrıca kampanya süresince öğretmenlere özel kişisel pul basımı gerçekleştireceğini vurguladı.

Başıaçık, Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. PTT’nin, hazırladığı kampanya kapsamında Öğretmenler Günü’nden önceki 5 iş günü içerisinde (18 Kasım –22 Kasım) yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosuna yüzde 25 indirim uygulayacağını ifade eden Ziya Başıaçık, “Öğretmenler Günü’nden önceki 5 iş günü içerisinde (18 Kasım –22 Kasım) pul makinası olan PTT Başmüdürlüklerine fotoğrafını kişisel pul olarak bastırmak için başvuran öğretmenlerden hizmet bedeli alınmayacak. Öğretmenlerin, başvuru esnasında kimlik belgelerini ve öğretmen kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak” dedi. (Haber Merkezi)