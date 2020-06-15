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PTT’den Babalar Günü’ne özel indirim

PTT AŞ. tarafından Babalar Günü için hazırlanan kampanya ile müşteriler, 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderecek.

Güncel 15.06.2020, 19:23
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PTT’den Babalar Günü’ne özel indirim

Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve yüzlerini güldürmeye devam ediyor. PTT AŞ, hazırladığı kampanya kapsamında Babalar Günü’ne özel 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.(Haber Merkezi)

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