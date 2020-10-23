PTT'den 180. müşteriye hediye
PTT’nin 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık tarafından Çorum PTT Merkezinde 180’inci sırayı alan müşteriye hediye verildi.
Güncel 23.10.2020, 23:13
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1840 yılında kurulan PTT’nin 180 yıldır ülke insanına hizmet ettiğini belirten Başıaçık, “İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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