PTT'den 180. müşteriye hediye

1840 yılında kurulan PTT’nin 180 yıldır ülke insanına hizmet ettiğini belirten Başıaçık, “İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)