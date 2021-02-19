PTT, Çorum'da 1 milyon 33 bin adet posta işlemi yaptı

Açıklamada, il genelinde PTT Başmüdürlüğü’ne bağlı 10 merkez müdürlüğü, 13 şube ve 16’sı il merkezinde olmak üzere toplam 25 adet ATM ile hizmet verildiği kaydedildi.

PTT’nin 2020 yılı içerisinde icra ettiği faaliyetler ise şöyle:

“Pandemi döneminde; ekonomi istikrar paketi kapsamında koronavirüs ile mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi 26 bin 420 vatandaşımıza EİKP ödemesi yapılmıştır.

65 yaş üstü ve engelli 2022 sayılı kanun kapsamında 2020 yılı içerisinde toplam 42 bin 129 adet maaş ödemesi yapılmıştır. 27 bin 932 adet işkur ödemesi(işsizlik maaşı) yapılmıştır. 63 bin 827 adet Bağ-Kur, SGK ve emekli sandığı ödemeleri yapılmıştır. 22 bin 18 adet şartlı eğitim yardımı ödemesi yapılmıştır. 23 bin 658 adet HGS işlemi yapılmıştır.

Gişelerimizden 2020 yılında toplam 1 milyon 410 bin 401 adet PTTBank işlem yapılmıştır. Gişelerimizden 2020 yılında toplam 1 milyon 33 bin 269 adet posta kabul işlemi yapılmıştır. 1.253.000 adet posta-kargo dağıtımı yapılmıştır.” (Haber Merkezi)