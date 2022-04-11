PTT camiasının acı günü
Çorum PTT Başmüdürlüğü çalışanlarından Gökhan Uyanık vefat etti.
Güncel 11.04.2022, 02:15
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da ameliyat masasına yatan Gökhan Uyanık, ameliyatta gelişen riskler nedeni ile yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Uyanık, bu sabaha karşı yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti.
Çalışma hayatı ve kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanan Uyanık'ın genç yaşta hayata veda etmesi PTT camiasını derinden üzdü.
Merhum Gökhan Uyanık'ın cenazesi bugün (11 Nisan Pazartesi) Samsun'un Bafra ilçesinde bağlı İlyaslı Köyü'nde ilkinde namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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