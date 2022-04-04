“PTT Akıllı Esnaf” ile avantajlı pos hizmeti
PTT, esnafa ve sosyal medya üzerinden satış yapan kişi ya da kurumlara, özel komisyon avantajları sunan “PTT Akıllı Esnaf” sanal ve fiziki POS hizmetini hayata geçirdi.
Güncel 04.04.2022, 22:09
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“PTT Akıllı Esnaf” hizmeti ile ödeme alan kullanıcılara, ürünlerini PTT Kargo ile göndermeleri durumunda ise yüzde 20 indirim uygulanıyor. (Haber Merkezi)
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