PTT 181 yaşında

Çorum PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdür Vekili Yılmaz Oktay, PTT A.Ş’nin 181. Yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Oktay bu kapsamda bugün yeni hizmete giren Bahabey PTT Müdürlüğü’nde bir tören yapılacağını belirterek PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık’ın 181’nci müşteriye çeşitli hediyeler vererek basına kurumla ilgili bilgi vereceğini vurguladı.

(Ömür SOYTEMİZ)

