Psikososyal destek hatları hizmette

Bu kapsamda vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla şimdiye kadar alınan tedbirlere ek olarak Valilik tarafından başlatılan uygulamada, bu süreci evlerinden çıkmadan izole olarak sürdüren vatandaşlara yönelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından Covid-19 Psikososyal Destek Hizmeti verilmeye başlandığının belirtildiği açıklamada, başta 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve evde kal çağrısına riayet eden vatandaşların bu süreci Psikososyal açıdan da en iyi şekilde atlatması için planlanan hizmette alanında uzman Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Çocuk Gelişim Uzmanlarından oluşan Psikososyal Destek Hizmet Biriminin her gün saat 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet verdiği kaydedildi. Yapılan açıklamada Psikososyal desteğe ihtiyacı olan kişilerin 112, 155 ve 156 iletişim numaralı hatları arayabileceği dile getirildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan ücretsiz Covid-19 Psikososyal Destek Hattına da 219 55 00 ve 219 30 00 nolu telefonlardan ulaşılabiliyor. (Haber Merkezi)