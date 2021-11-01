Psikolojik Danışmanlık Merkezi hizmete açıldı
Güncel 01.11.2021, 00:30
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Psikolog Can Girdaban’ın Quality Mind Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Ilıca Caddesi’nde hizmete açıldı.
Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden mezun olan Can Girdaban, eğitim süreci sonrasında Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile Danışmanlığı, Cinsel Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Çocuk ve Yetişkinlerde EMDR, Çocuk ve Ergenlerde Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yöntemleri, Moxo Dikkat Testi, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ve Objektif Testler Uygulayıcı Eğitim programlarını tamamladı.
(Aliye ÖNCEL)
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