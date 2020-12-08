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Psikolojik danışmanların ziyareti

Türk PDR Derneği Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, Yönetim Kurulu Üyesi Seren Atçal ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek, psikolojik danışmanların sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Güncel 08.12.2020, 00:44
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Psikolojik danışmanların ziyareti

Ahmet Ölçer, psikososyal destek hizmetlerinde Belediye ile işbirliği içinde olacaklarını, kültür merkezlerinde psikolojik danışmanlardan yararlanılabileceğini de ifade etti. (Haber Merkezi)

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