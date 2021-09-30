Psikolojik Danışmanlar Günü’ne anlamlı kutlama

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, gün nedeniyle, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR ) Başkanı Ahmet Ölçer, dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldiler.

Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin öneminin vurgulandığı toplantıda, Vali Çiftçi, tüm katılımcılara hediyeler verdi ve konuklara da derneğin armağanları takdim edildi.

(Haber Merkezi)

