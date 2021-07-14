Psikolog Prof. Dr.Ali Esgin’in “keyifli” eğitim semineri bugün

İnönü Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden, psikolog ve sosyolog hemşehrimiz Prof.Dr. Ali Esgin, “Kendini keşfet, engellerinden kurtul” derken, vereceği eğitimin içeriği ile ilgili şunları söylüyor:

“Yolculuk seninle, hayat hikâyenle, hayat hikâyen de seni biçimlendiren kavşaklardan geçerek başlıyor.

Önce şaşırıyorsunuz, sarsılıyorsunuz, adeta duvara çarpıyorsunuz. O andan itibaren kendinizi, varlığınızı ve yaşamınızı sorgulamaya başlıyorsunuz.

Sonraki adımda sahip olduğunuz engelleri fark ediyorsunuz. Daha önemlisi bu engellerin kendi hayat hikâyenizde gizli olduğunu ve size ömür boyunca nasıl eşlik ettiğini görüyorsunuz hayretle.

Fakat yolculuk sırasında bütün bu engellerden adım adım nasıl kurtulacağınızın formüllerini de öğrenerek daha sağlıklı, daha güçlü ve hepsinden önemlisi daha mutlu ve başarılı bir insan olmak için ilk adımları kendinize inanarak atıyorsunuz.

Sadece engellerinizi değil, güçlü yönlerinizi de keşfediyorsunuz bu yolculukta.

Kendini keşfe hazırsan, sana da eşlik ediyorum yolculuğunda…”

(Volkan SINAYUÇ)

