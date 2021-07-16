Protokolden şehit ailesi ve gazilere ziyaret

Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Müftüsü Muharrem Biçer ile diğer yetkililerin hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi 15 Temmuz Gazisi Mustafa Türkyılmaz ile evinde görüştü. Protokol üyeleri ayrıca 15 Temmuz Şehidi Ümit Çoban’ın ailesini de evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretlerde Müftü Biçer tarafından aziz şehitlerimiz için dua edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

