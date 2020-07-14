Protokolden gaziler ve şehit ailelerine ziyaret
Türk devletinin işgal edilmesine çalışılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeni ile Çorum protokolü şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Güncel 14.07.2020, 18:47
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizesiyle şehit aileleri ve gazilere ziyaretler gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet hain darbe girişimi sırasında vücutlarını siper ederek şehadet şerbeti içen kahraman şehitlerimiz Ali Karslı ile Ümit Çoban’ın ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde tüm şehitlerimiz için dua edildi.
Vali Çiftçi ve protokol üyeleri ayrıca 15 Temmuz gazisi Mustafa Türkyılmaz’ı da evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.
(Haber Merkezi)
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