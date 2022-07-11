Protokol yaşlılar ve özel bireyleri yine unutmadı

Vali Çiftçi, Kurban Bayramı’nın ilk günü Engelsiz Yaşam Merkezi, Sevgi Evleri ve huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan’ın eşlik ettiği ziyaretlerde engelsiz yaşam merkezi, sevgi evleri ve huzurevi sakinlerinin bayramı kutlandı.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet ilk olarak Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, 0-18 Yaş Sevgi Evleri ve 13-18 Yaş Erkek Sevgi evlerini ziyaret etti. Kurban Bayramı’nda çocukları yalnız bırakmayan Vali Çiftçi onlarla sohbet ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonra ise Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ve Çorum Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, huzurevi sakinleri ile bayramlaştı. Yaşlılarla yakından ilgilenen ve onlarla bir süre sohbet eden Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet isteklerini de sorarak onların hayır dualarını aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

