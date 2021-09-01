Protokol üyeleri, oruç açma lokmasına katıldı

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki bazı parti yöneticileri Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi tarafından düzenlenen oruç açma lokmasına iştirak etti.

Kerbale şehitlerini bir kez daha rahmetle anan protokol üyeleri Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit edildiği Muharrem ayında tutulan oruçların kabul olması dileklerini iletti.

(Haber Merkezi)