Protokol şehit ailelerini unutmadı 

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üç bayramdır kutlama programları ve bayramlaşmaların ertelendiği ülkemizde Vali Çiftçi yine her bayram olduğu gibi şehit ailelerini ziyaret etti.

Beraberinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve Aile, Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban ile birlikte ilimizdeki şehit ailelerini ziyaret eden Vali Çiftçi, hem onların bayramını kutladı hem de talep ve isteklerini dinleme fırsatı buldu.



Ramazan Bayramı’nın birinci gününde gerçekleşen ziyaretlerde Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet Şehit Jandarma Er İbrahim Karakaş, Şehit Devlet Memuru Fevziye Kayış ve Şehit Polis Memuru Orhan Balat'ın ailelerinin bayramlarını kutladı.

Devletin her zaman ve koşulda şehit ailelerinin yanında olduğunu söyleyen Vali Çiftçi ve protokol üyeleri ziyaretlerde bütün şehitler için dua etti.

(Haber Merkezi)

