Protokol personeli kutladı, sürücülere hediye dağıttı

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın ayrıca polis noktalarında yapılan denetimlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da bayramlaşarak çeşitli hediyeler dağıttı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberlerinde İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu ile İl Emniyet Müdürvekili Zeki Yılmaz’ın da yer aldığı heyet her bayramda olduğu gibi bu bayramda da Ankara ve Samsun yolu üzerindeki uygulama noktalarını tek tek ziyaret etti. Vali Çiftçi, sürücülerin bayramını kutlayarak trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Özellikle sürücülerden hız sınırlarına uymalarını isteyen Vali Çiftçi, sürücülerden yanlarında sevdiklerini taşıdıklarını unutmamalarını, kendilerini bekleyen sevdiklerinin bulunduğunu hatırlatarak, mutlaka gidecekleri yere hız yapmadan sakin bir şekilde trafik kurallarına uyarak yollarına devam etmelerini istedi.



Emniyet kemeri uyarısı da yapan Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın ayrıca araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıtarak bir hata gördüklerinde ailelerini bu düdüklerle uyarmalarını istedi. Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın araçlardaki vatandaşlarla bayramlaşarak çeşitli hediyeler de verdi.



PERSONELE KUTLAMA

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın ayrıca bayramda görev yapan personeli de unutmadı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek çalışanlara işlerinde kolaylık dileyen ve bayramlarını tebrik eden Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın ayrıca Bölge Trafik Denetleme Kontrol Noktası ile Ankara yolu üzerindeki kontrol noktasında görev yapan personelin de bayramını kutladı.

Heyet dosta güven veren, düşmana göz açtırmayan Özel Harekat Polisleri de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın ayrıca İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek itfaiyecilerle bayramlaştı.

(Volkan SINAYUÇ)

