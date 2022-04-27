Protokol, Kuran Kursu öğrencileri ile iftar yaptı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri İl Müftülüğü’ne bağlı Hıdırlık Yatılı Erkek Kur’an kursunda hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi.
Güncel 27.04.2022, 18:41
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İftar programında öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve sevinç duyduğunu ifade eden Vali Çiftçi, devletin tüm imkanlarıyla hafızlık eğitimini devam ettiren gençlerin yanında olduğunu söyledi.
Programa, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkanlık Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Fatih Kaya, müftülük personeli ve öğrenciler katıldı.
İftar sonrası kılınan namazın ardından bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Çiftçi ile Belediye Başkanı Aşgın ve İl Müftüsü Biçer, kursta eğitim alan öğrencilere Çorum Belediyesi ve TDV Çorum Şubesince hazırlanan hediyeleri dağıttı.
(Volkan SINAYUÇ)
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