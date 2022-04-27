Protokol, Kuran Kursu öğrencileri ile iftar yaptı

İftar programında öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve sevinç duyduğunu ifade eden Vali Çiftçi, devletin tüm imkanlarıyla hafızlık eğitimini devam ettiren gençlerin yanında olduğunu söyledi.

Programa, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkanlık Müftüsü Mehmet Emin Çetin, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Fatih Kaya, müftülük personeli ve öğrenciler katıldı.

İftar sonrası kılınan namazın ardından bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Çiftçi ile Belediye Başkanı Aşgın ve İl Müftüsü Biçer, kursta eğitim alan öğrencilere Çorum Belediyesi ve TDV Çorum Şubesince hazırlanan hediyeleri dağıttı.



(Volkan SINAYUÇ)

