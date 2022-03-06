Protokol imzalandı, “Para Mevsimi” başladı

Mobilya sektörünün güçlü isimlerinden, Çorum’un köklü firması Karabacak Mobilya, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile işbirliği yaparak, düğün alışverişlerinde hem müşteriye, hem de oda üyelerine fayda sağlamak amacıyla “Para Mevsimi” adlı bir kampanya başlattı.

“Kazan-Kazan” parolasıyla başlatılan kampanyanın protokolü imzalanarak projeye resmiyet kazandırıldı.

Protokol imza törenine; Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Çorum Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Seval Demirci, Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak ve Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Karabacak katıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen geniş kapsamlı bir kahvaltı programı ile kampanyanın tanıtımı yapılmış ve oda üyelerine bilgi verilmişti.

Protokol imza töreninin ardından bir konuşma yapan Ali Karabacak, berber, kuaför, güzellik uzmanı ve düğün sektörünü içerisine alan diğer esnaf gruplarına yönelik Oda Yönetimi ile işbirliği içerisinde geniş çaplı bir kampanya başlattıklarını belirterek, esnaf dayanışması ile herkesin kazançlı çıkacağını, kampanyanın başarıyla sürdürülmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini açıkladı.

Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ise oda üyelerine yönelik ilgi ve katkısı, desteği nedeniyle Ali Karabacak’a teşekkür etti, kampanyanın hayırlı – uğurlu olmasını diledi. (Haber Merkezi)

