Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101900
ALTIN
259.308
DOLAR
5.5636
STERLİN
6.8051
EURO
6.1580

Protokol ile esnaf birlik yemeğinde biraraya geldi

Çorum’da protokol üyeleri ile esnaf ve muhtarlar birlik beraberlik yemeğinde buluştu.

Protokol ile esnaf birlik yemeğinde biraraya geldi

Çorum’da protokol üyeleri ile esnaf ve muhtarlar birlik beraberlik yemeğinde buluştu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:14
Protokol ile esnaf birlik yemeğinde biraraya geldi

Karabacak Mobilya Mağazaları sahibi Ali Karabacak’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Karadeniz Bölgesi Koordinatörü Yahya Çelik, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile esnaf katıldı.

Yemek öncesinde bir açıklama yapan Ali Karabacak, ülkenin yaşadığı siyasi ve ekonomik sıkıntıların ilimizi de etkilediğini hatırlattı. Tarih boyunca Türk milletinin bu belalardan kenetlendiğinde en az zararla çıktığını söyleyen Karabacak, “Şimdi de öyle zamanlardan birini yaşıyoruz. Önce ülkemizde sonra ise ilimizde birlik ve beraberliğimizi en üst seviyede yaşamamız gerekiyor. Biz Çorum olarak bütün renklerimizle bir bütünüz. Bugün de Milletvekilimiz Ceylan ve ÇESOB Başkanımız Recep Gür, oda başkanlarımız, mahalle muhtarlarımız, esnaf arkadaşlarımız ve siz komşularımız ile esnaf yemeği yiyeceğiz. İnşallah sofralarımız Halil İbrahim sofrası olur. Vekilime ve misafirlerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan, İl Başkanı Ahlatcı ve Bölge Koordinatörü Çelik de duyarlılığı için Karabacak’a ve katılımcı esnafa teşekkür etti. Ahlatcı, Çorum için her zaman elbirliği ile çalıştıklarını belirtirken, Ceylan da birlik ve beraberlik mesajı vererek “Çorum’da yaşanan sıkıntılarla ilgili İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı bizlerin işini kolaylaştırıyor. Sürekli halkımızın içinde olan aktif çalışan ve heryere koşan bir İl Başkanımız var. Çorum’da tüm renklerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Birlik beraberlik içerisinde Çorum'u huzurlu bir kent haline getirdik” ifadelerini kullandı.

Bölge Koordinatörü Yahya Çelik de özlenin bir tabloyu Çorum’da yaşadığını belirterek “Allah birliğimizi beraberliğimizi dostluğumuzu kardeşliğimizi arttırsın. Birlikte olacağımız zaman neler başaracağımızı Çorumlunun neler yapabileceğini gösterdik göstermeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yemek ikram edildi. Daha sonra oda temsilcileri, muhtarlar ve esnaflar sorun ve taleplerini AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a iletti.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

İlgili Haberler
Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı
Otomobil TIR’a çarptı: 3 yaralı
Halk otobüsleri ilk gün bedava
Halk otobüsleri ilk gün bedava
Mezarlıklara otobüs kaldırılacak
Mezarlıklara otobüs kaldırılacak
Hayvan pazarı 1 Ağustos itibariyle sürekli açık
Hayvan pazarı 1 Ağustos itibariyle sürekli açık
Belediye’den Kurban Bayramı tedbirleri
Belediye’den Kurban Bayramı tedbirleri
Hastane’nin 2. katından düşerek yaşamını yitirdi
Hastane’nin 2. katından düşerek yaşamını yitirdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim