Protokol ile esnaf birlik yemeğinde biraraya geldi

Karabacak Mobilya Mağazaları sahibi Ali Karabacak’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Karadeniz Bölgesi Koordinatörü Yahya Çelik, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, oda başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile esnaf katıldı.

Yemek öncesinde bir açıklama yapan Ali Karabacak, ülkenin yaşadığı siyasi ve ekonomik sıkıntıların ilimizi de etkilediğini hatırlattı. Tarih boyunca Türk milletinin bu belalardan kenetlendiğinde en az zararla çıktığını söyleyen Karabacak, “Şimdi de öyle zamanlardan birini yaşıyoruz. Önce ülkemizde sonra ise ilimizde birlik ve beraberliğimizi en üst seviyede yaşamamız gerekiyor. Biz Çorum olarak bütün renklerimizle bir bütünüz. Bugün de Milletvekilimiz Ceylan ve ÇESOB Başkanımız Recep Gür, oda başkanlarımız, mahalle muhtarlarımız, esnaf arkadaşlarımız ve siz komşularımız ile esnaf yemeği yiyeceğiz. İnşallah sofralarımız Halil İbrahim sofrası olur. Vekilime ve misafirlerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan, İl Başkanı Ahlatcı ve Bölge Koordinatörü Çelik de duyarlılığı için Karabacak’a ve katılımcı esnafa teşekkür etti. Ahlatcı, Çorum için her zaman elbirliği ile çalıştıklarını belirtirken, Ceylan da birlik ve beraberlik mesajı vererek “Çorum’da yaşanan sıkıntılarla ilgili İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı bizlerin işini kolaylaştırıyor. Sürekli halkımızın içinde olan aktif çalışan ve heryere koşan bir İl Başkanımız var. Çorum’da tüm renklerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Birlik beraberlik içerisinde Çorum'u huzurlu bir kent haline getirdik” ifadelerini kullandı.

Bölge Koordinatörü Yahya Çelik de özlenin bir tabloyu Çorum’da yaşadığını belirterek “Allah birliğimizi beraberliğimizi dostluğumuzu kardeşliğimizi arttırsın. Birlikte olacağımız zaman neler başaracağımızı Çorumlunun neler yapabileceğini gösterdik göstermeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yemek ikram edildi. Daha sonra oda temsilcileri, muhtarlar ve esnaflar sorun ve taleplerini AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a iletti.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)