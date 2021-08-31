Protokol “Çocuk Kalbi” için buluştu

Çorum protokolü, Üçtutlar Mahallesi Binevler 130. Sokak No: 27 adresinde minik çocukların, doğayla iç içe nezih bir ortamda kendilerini geliştirecek etkinliklerle kaliteli zaman geçireceği kreşin açılışında bir araya geldi.



Vali Yardımcısı Recep Yüksel, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşma yapan Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi sahibi Merve Kaya, okul öncesi eğitim döneminin çocukların en hızlı geliştiği dönem olduğunu belirterek, bu dönemde çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli fiziksel çevrenin çok önemli olduğunu söyledi.

Çağın gelişimine paralel olarak sunulacak olan eğitimin bireyin yaşamı boyunca katılacağı etkinliklerin verimini artıracak, daha başarılı çocuklar yetişmesine vesileceğe olacağını ifade eden Merve Kaya, “Bu amaçla Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi’ni her biri en az 50 m2 olan ferah ve geniş sınıflardan, 90 m2 oyun alanından, 50 m2 kare spor sınıfından, 250 m2 çok amaçlı açık etkinlik alanından oluşturmuş bulunmaktayız” dedi.

Kurumlarının MEB müfredatı dışında çocuklara fazladan 11 ders daha sunduğunu aktaran Kaya, “Bunlar binicilik, permakültür, life kinetik, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, scamper, İngilizce, müzik, değerler eğitimi, fen ve doğa, Türkçe anadil etkinlikleri dersleridir. Bu dersleri eklemekteki amacımız çocukları her açıdan tam donanımlı yetiştirmektir” diye konuştu.

Kaya’nın konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Milletvekili Tufan Köse ve Vali Yardımcısı Recep Yüksel de birer konuşma yaptı.

Okunan duadan sonra kreşin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

(Taner ŞİMŞEK)

