“Projeyi yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız”

Çimento Fabrikası arazisinin Çorum’un her kesimini ilgilendirdiğini ve bu arazide her kesimine yönelik konut ve sosyal alanların içerisinde olacağını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Süreci büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Herkesin bildiği üzere şehrin tüm paydaşlarının görüşlerine başvurarak bu arazinin değerlendirilmesi noktasında görüş ve önerileri aldık. Daha sonra tüm ekonomik ve sosyal verileri değerlendirerek projelendirme için bu işin önde gelen firmalarından teknik destek aldık. Şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ki; yakın bir zamanda burada tüm kesimlere hitap edecek bir projeyi kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

CEYLAN: PROJE ÇORUM’DA BÜYÜK HEYECAN UYANDIRDI

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, çimento fabrikası arazisi üzerine yapılacak projenin projenin Çorum’da büyük bir heyecan uyandırdığını vurguladı.

Çimento arazisinin alınması ve o bölgede kurulacak yeni yerleşim ve sosyal alanların şehrin her kesiminde büyük bir heyecan uyandırdığına kendilerinin de şahit olduğunun altını ç izen Ceylan, “Süreci milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanımız ve İl başkanımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Çorum’a yakışacak bir projeyi Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı yolda Türkiye’de belediyeciliğin kitabını yazan AK Belediyecilik başarısıyla şehrimize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

KAYA: ÇİMENTO FABRİKASI ARAZİSİ YÜZYILIN YATIRIMI

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Çorum’umuzda AK Kadronun birlik ve beraberliği hizmet ve yatırım olarak dönüyor. Çorum bu birlikten her zaman kazanımlı olarak çıkıyor. Çimento fabrikası arazisi Çorum’da yüzyılın yatırımı oldu. Ben Çimento Arazisi süreci ve şehre kazandırdıkları için Belediye Başkanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AHLATCI: BELEDİYE, GECE GÜNDÜZ AŞKLA ÇALIŞIYOR

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı çimento fabrikası arazisi sürecini en başından beri yakından takip ettiklerinin altını çizerek “Sayın Belediye Başkanımızla sürekli istişare halindeyiz. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin olumlu dönüşlerini alıyoruz. Belediye Başkanımız şehrimizde her kesimi memnun edecek bir hizmet politikası ile gece gündüz aşkla çalışıyor. Göreve geldiği günden beri çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Çimento Arazisinin satın alınması da bunların en önemlilerinden biri. Yeni, modern sosyal donatı alanlarıyla, park ve bahçeleriyle, alışveriş merkezleriyle ve konut alanlarıyla çok güzel bir projenin ortaya çıkacağına inanıyorum.” dedi.