“Projesi olanlar bir adım önde”
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, projesi olanların hep bir adım önde olduğunu belirterek, “Biz de seçim döneminde vaat ettiğimiz projeleri birer birer gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Projelerin arkasında heyecan olacak, aşk olacak, muhabbet olacak. Başta Ticaret Borsamız olmak üzere tüm oda ve birlikte bu heyecanı görüyorum” dedi.
Güncel 27.07.2021, 22:06
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3 vesile ile bir arada olduklarını kaydeden Aşgın, “Bir tarafta mübarek Kurban Bayramı’nın ardından çiftçilerimizin hasat bayramını kutluyoruz, ikincisi ise veterinerlik hizmet laboratuvarının kapasitesinin geliştirilmesi ve üçüncüsü de sosyal tesislerin açılışı. Tüm bu yeni hizmet ve faaliyetlerde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi. (Taner ŞİMŞEK)
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