“Projesi olanlar bir adım önde”

3 vesile ile bir arada olduklarını kaydeden Aşgın, “Bir tarafta mübarek Kurban Bayramı’nın ardından çiftçilerimizin hasat bayramını kutluyoruz, ikincisi ise veterinerlik hizmet laboratuvarının kapasitesinin geliştirilmesi ve üçüncüsü de sosyal tesislerin açılışı. Tüm bu yeni hizmet ve faaliyetlerde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

