“Projelerin yüzde 38’i gerçekleştirildi”

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2020 yılı dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 345 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Vali Çiftçi, toplam tutarı 4 milyar 771 milyon TL olan projelerin yıl ödeneğinin 860 milyon, harcama tutarının ise 404 milyon lira olduğunu ifade ederek, nakdi gerçekleşme oranının % 38, yapılan harcama oranının ise %47 olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, dönem yılı harcama toplamlarına göre, 12 projeyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, 12 projeyle DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 59 projeyle Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, 31 projeyle Çorum İl Özel İdaresi, 21 projeyle Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 projeyle Hitit Üniversitesi’nin ön sıralarda yer aldığını söyledi.

(Haber Merkezi)