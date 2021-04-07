 “Projelerin yüzde 14’ü gerçekleştirildi”

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 207 adet proje bulunduğunu belirterek, bu projelerin toplam tutarının 4 milyar 850 milyon 658 bin TL’ye ulaştığını açıkladı.

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2021 yılı birinci toplantısı dün gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.



Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 207 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Vali Çiftçi, toplam tutarı 4 milyar 850 milyon TL olan projelerin harcama tutarının 1 milyon 877 bin lira olduğunu ifade ederek, nakdi gerçekleşme oranının % 14.3olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, dönem yılı harcama toplamlarına göre, 12 projeyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, 71 projeyle DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ve 54 projeyle Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün önde gelen kurumlar arasında yer aldığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

