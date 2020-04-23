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“Projelerin takipçisiyiz”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları ve icracı müdürlerin katıldığı toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları ve icarcı müdürlerin çalışmalarını değerlendirdi.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:24
“Projelerin takipçisiyiz”

Belediye’nin tüm birimleriyle birlikte şehrin tamamında çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Cadde, sokak, park, bahçe, yeşil alan, temizlik, altyapı, tretuar, asfalt, sosyal yardımlar ve daha pek çok alanda gece gündüz çalışıyoruz. Projelerimizin takipçisiyiz. Tüm bu alanlarda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Koronavirüs salgını ve Ramazan Ayı öncesi yapılan hazırlıkların da değerlendirildiği toplantıyı koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle gerçekleştiren Aşgın, salgın nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de zor bir süreçten geçtiğini ve bu anlamda da Belediye olarak şehir genelinde sorumluluklarının daha da arttığını vurguladı.

Ramazan ayında sosyal yardım çalışmalarının titizlikle yapılacağını, ihtiyaç sahibi herkese ulaşacaklarını dile getiren Aşgın, “Tüm mesai arkadaşlarımız büyük bimr fedakârlıklarla çalışmalarını sürdürüyor. Hiç bir hatanın telafisinin olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Büyük bir samimiyet ve gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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