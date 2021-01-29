“Projelerin 2020’de nakdi gerçekleşme oranı % 76”

İl Koordinasyon Kurulu’nda bir açış konuşması yapan Vali Çiftçi, 378 adet yatırım projesinin toplam tutarının 4 milyar 833 milyon lira, program yılı ödeneklerinin 945 milyon lira, 2020 yılı 4. dönem nakdi harcama tutarının ise 720 milyon lira olduğunu söyledi.

Dönem yılı harcama toplamlarına göre Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 12, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün 65, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 69,

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nün 9, İl Özel İdaresi’nin 34 proje ile ön sıralarda yer aldığını belirten Çiftçi, “2019 yılında yatırımların nakdi gerçekleşme oranı % 65’ler dolayında iken, pandemi şartlarına rağmen 2020 yılında % 76 nakdi gerçekleşme oranına ulaşılması memnuniyet vericidir” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)