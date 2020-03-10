Proje okuluyla işbirliği protokolü imzaladılar

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Şehit Emin Güner MTAL’nin 4 yeni işbirliği protokolü imzaladığını duyurarak protokol kapsamında çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Proje Okulu kapsamında yürütülen çalışmalarda, ilimizde ihtiyaç bulunan oto boya dalında yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması için okulda bu dal faaliyete geçilmiştir. Bu yıl 9 öğrenci ile eğitime başlanmıştır.

Okulun bu alandaki teknik donanıma destek arayışları devam etmektedir. Bu protokollerle öğrenciler ilgili servislerin boya atölyelerinde sık sık iş başı eğitimi alacaklardır. Bu çerçevede öğrenciler Toyota servisinde eğitime katılmışlardır”

Yakup Sarı, yapılan faaliyetler ile ilgili Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

(Haber Merkezi)