Proje okuluna 60 kız öğrenci alınacak

Öğretmen kadronun Çorum’da bulunan kurumlardan alanında marka olmuş öğretmenler transfer edilerek oluşturulduğunun kaydedildiği açıklamada, eğitim faaliyetlerini güçlendiren kulüplerin öğrencilerin spordan sanata, yabancı dilden bilime farklı alanlarda donanımlı olmalarını ve yetenekleri doğrultusunda başarı kazanmalarını sağladığı dile getirildi.

Şehit Osman Arslan Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden yapılan açıklamada, hedefin, dürüst, adil, sevgi dolu, iletişime acık, çözüm üreten, yenilikçi, üstün nitelikli insanlar yetiştirmek olduğu 20 kişilik sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitimle temiz ve ferah bir ortamda öğrencilerin geleceğe hazırlandığı ifade edildi.

(Haber Merkezi)