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Proje okulu yöneticileri ile toplantı

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, LGS sonrası yapılacak faaliyetleri değerlendirmek amacıyla Proje Okulu Müdürleri ile e-konferans toplantısı yaptı.

Güncel 24.07.2020, 20:03
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Proje okulu yöneticileri ile toplantı

Milli Eğitim Müdürü Sarı, 20-29 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerin tercih yapacaklarını hatırlatarak, okullar hakkında bilgi almak için ziyaretlerine gelen velilere bilgilendirici faaliyetlerde bulunulmasının öneminden bahsetti. Okul tanıtım toplantıları düzenlenmesinin de öğrenciler için bilgilendirici olacağını kaydeden Sarı, sekizinci sınıftan sonra okullarınıza gelen öğrencilerin üniversite sınavlarına kadar olan başarı durumlarını kontrol etmelerini istedi.(Haber Merkezi)

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