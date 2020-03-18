Proje hazırlama eğitimi verildi

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, eğitim programları çerçevesinde proje hazırlama, yazma kapasitelerini artırma, projelere müracaat konusunda bilgilendirmek, farkındalığı artırmak eğitimler verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Çorum Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından, İşletmecilik Kulübü 1. İşletmecilik Girişimcilik ve Kariyer günleri kapsamında Hitit Üniversitesi Öğrencilerine eğitim verildiği dile getirildi. (Haber Merkezi)