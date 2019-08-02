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“Program dâhilinde bütün mahallelerde çalışıyoruz”

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Gülabibey Mahallesi'nde devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yerinde inceledi.

“Program dâhilinde bütün mahallelerde çalışıyoruz”

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Gülabibey Mahallesi'nde devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yerinde inceledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 23:18
“Program dâhilinde bütün mahallelerde çalışıyoruz”

Çorum’un 15 mahallesine eşit hizmet sözüyle çalışmaları başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, program dâhilinde mahallelerde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şehrin bütün mahallelerinde sırayla çalışmaların yapıldığını kaydeden Aşgın “Belediyemizin çalışmaları sadece asfalt değil. Baktığımız zaman şehrin bütün mahallelerinde ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Karakeçili Mahallemizde kanal çalışması yapılırken, Ulukavak Mahallemizde kanalizasyon çalışması yapılıyor, Bahçelievler Mahallemizin bir kısmında asfalt çalışmasını tamamladık. Şimdi ise başka bir kısmında tretuvar çalışmaları yapıyoruz. Zamanla deforme olan yolların güçlendirmesinin ardından asfalt çalışmasına başlayacağız. Asfalt ekiplerimiz Gülabibey Mahallesi’nde hummalı bir çalışma içerisinde. Hasan Paşa 1. Sokak’ta asfalt çalışmasına başladık, diğer sokaklarda da çalışmalarımız devam edecek çalışmalarımız esnasında çevreye verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle bizleri anlayışla karşılayan bütün hemşehrilerimize ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz Çorum’un güzelleşmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar” dedi.

Mahalle Muhtarı Hasan Belli, Aşgın’a çiçek verdi.

(Haber Merkezi)

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