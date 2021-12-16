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Prof.Sezikli’nin veda ziyaretleri
Güncel 16.12.2021, 23:57
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Sözleşme süresinin sona ermesi nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevinden ayrılan Prof. Dr. Mesut Sezikli, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman ÖztürK’e veda ziyaretlerinde bulundu.
Prof. Sezikli, 2.5 yıllık başhekimliği süresince Vali Çiftçi’nin desteğini hep yanında hissettiğini belirtirken, Başkan Aşgın’ın da hastaneye ve yönetim kadrosuna desteğini hiç esirgemediğini bildirdi. Mesut Sezikli, Rektör Öztürk için de, “Kıymetli Rektörüm, görevimiz süresince hep yanımızda idi” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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