Prof.Mortan’la yıllar sonra yine “Çorum” sohbeti

“Çorum dostu” ekonomist-yazar Kenan Mortan, Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın konuğu olarak, yıllar sonra yeniden Çorum’a geldi.

Halen Fransa’da yaşayan ve orada akademisyen olarak görev yapan Prof.Mortan, eşi Monelle Mortan, İsmail Alapala, TSO eski Başkanı Ümit Uzel, gazeteci Mehmet Yolyapar, Çorum’un önde gelen iş kadınlarından, sigortacı Pelin Tuğutlu, eşi Ceyhan Tuğutlu ve Alapala’nın Asistanı Nihal Aygün, önceki akşam Katipler Konağı’nda bir akşam yemeğinde buluştular.

Çorum’a özgü lezzetlerin hatırlandığı yemekte, anılar tazelendi, “dünden bugüne Çorum” konuşuldu. (Haber Merkezi)

Prof.Dr. Kenan Mortan, İsmail Alapala ile sohbet anında…(Sol başta Ümit Uzel)

Kenan Mortan, eşi Monelle Mortan ve Nihal Aygün…