Prof.Karadağ’a “Ulusal Akciğer Sağlığı” Ödülü
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, hemşehrimiz Prof.Dr. Mehmet Karadağ, Antalya Belek’teki Ulusal Akciğer Kongresi’nde, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği’nin şükran plaketi ile ödüllendirildi.
Güncel 21.03.2022, 19:57
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“Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi Editörü” olarak kendisine verilen ödülü 40 yıllık dostu Prof.Dr. Tevfik Özlü’nün elinden almaktan büyük mutluluk duyduğunu, adeta duygu seli yaşadığını belirten Prof. Karadağ, “Çalışmalarımızın meslektaşlarımıza ve ülkemize yararlı olmasını diliyorum.” dedi.
(Haber Merkezi)
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