Prof.Karadağ’a “Ulusal Akciğer Sağlığı” Ödülü

“Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi Editörü” olarak kendisine verilen ödülü 40 yıllık dostu Prof.Dr. Tevfik Özlü’nün elinden almaktan büyük mutluluk duyduğunu, adeta duygu seli yaşadığını belirten Prof. Karadağ, “Çalışmalarımızın meslektaşlarımıza ve ülkemize yararlı olmasını diliyorum.” dedi.

(Haber Merkezi)

