Prof.Haydar Baş anılıyor

BTP, 11-17 Nisan haftasını “Haydar Baş’ı Anma Haftası” ilan etti. Bu kapsamda, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin bir çok ili ‘Vefatının ikinci yılında kurucumuz, ebedi genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ı özlemle ve rahmetle anıyoruz” ilanlarıyla donatıldı.

Prof.Dr. Haydar Baş, Trabzon Akçaabat´taki kabri başında hatim ve dualarla anılacak.

Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışması’nda mektup, şiir ve resim alanlarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler de belli oldu.

(Haber Merkezi)