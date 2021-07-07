Profesyonel organizatör Reyhan Bolat, oğluna “dillere destan” bir düğün yaptı 

O’nun oğlu İsmail Bolat için nasıl bir düğün töreni organize edeceği, günler, haftalar boyu ciddi bir merak konusuydu.

Ve önceki akşam bu merakların yerini takdir duyguları aldı.

Reyhan Bolat, sevgili gelini Serya ile oğlu İsmail’e öyle bir düğün organizasyonu yapmıştı ki, katılan herkese “düğün dediğin böyle olur” dedirtti.

Reyhan Bolat’ın efsane ekibi, Yıldızpark’ta efsane bir eğlenceye ve coşkuya imza attı. Sonuçta Serya Eryaşar’la İsmail Bolat’ın düğünleri, deyimin tam anlamıyla “dillere destan” oldu.



ÇORUM HABER, Nuriye-Hasan Eryaşar çiftini ve anne Reyhan Bolat’ı kutlar, Serya ile İsmail’e ömür boyu mutluluklar diler.

(Selda FINDIK)

