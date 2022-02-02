“Profesyonel” bugün sahnede
Çorum’da amatör olarak faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Dördüncü Duvar’ın “Profesyonel” isimli tiyatro oyunu bugün yeniden Çorumlu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
Güncel 02.02.2022, 00:10
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İlimizdeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinden dolayı kapanan tiyatrolardan olan Tiyatro Dördüncü Duvar’ın en çok sahneye koyduğu ve her seferinde büyük beğeni toplayan oyunu olan “Profesyonel” yeniden sahnelenecek.
Yaklaşık 4 yıldır ülkenin değişik kentlerinde ve festivallerde sahnele konulan Duşan Kovaçeviç’in yazdığı “Profesyonel” adlı oyun saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.
Özgür Pehlivan’ın yönettiği oyunun yine kapalı gişe oynaması bekleniyor.
(Volkan SINAYUÇ)
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