Profesyonel Amasya’da

İlimizdeki pandemi sürecinden dolayı kapanan tiyatrolardan olan Tiyatro Dördüncü Duvar’ın en çok sahneye koyduğu ve büyük beğeni toplayan oyun olan “Profesyonel” önceki gün Amasya Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahneye konuldu.

Yaklaşık 4 yıldır ülkenin değişik kentlerinde ve festivallerde sahnele konulan Duşan Kovaçeviç’in yazdığı “Profesyonel” adlı oyun Çorum’un ardından Amasyalı tiyatroseverlerden de büyük alkış aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

