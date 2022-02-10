Profesyonel Amasya’da
Çorum’da amatör olarak faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Dördüncü Duvar’ın “Profesyonel” isimli oyunu Çorum’un ardından Amasya’da da sahneledi.
Güncel 10.02.2022, 22:58
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İlimizdeki pandemi sürecinden dolayı kapanan tiyatrolardan olan Tiyatro Dördüncü Duvar’ın en çok sahneye koyduğu ve büyük beğeni toplayan oyun olan “Profesyonel” önceki gün Amasya Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahneye konuldu.
Yaklaşık 4 yıldır ülkenin değişik kentlerinde ve festivallerde sahnele konulan Duşan Kovaçeviç’in yazdığı “Profesyonel” adlı oyun Çorum’un ardından Amasyalı tiyatroseverlerden de büyük alkış aldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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