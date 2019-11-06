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Profesör Dolapçı’nın adı dersliğe verildi

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı yapan ve 17 Mayıs 2019 tarihinde görevinden emekli olan Prof. Dr. Mete Dolapçı’nın ismi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı hekimlerinin önerisi ve Başhekimlik oluru ile Genel Cerrahi kliniğindeki mevcut dersliğe verildi.

Profesör Dolapçı’nın adı dersliğe verildi

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı yapan ve 17 Mayıs 2019 tarihinde görevinden emekli olan Prof. Dr. Mete Dolapçı’nın ismi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı hekimlerinin önerisi ve Başhekimlik oluru ile Genel Cerrahi kliniğindeki mevcut dersliğe verildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:20
Profesör Dolapçı’nın adı dersliğe verildi

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda düzenlenen törene Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Hastane Yönetimi, Uzman Hekimler, Araştırma Görevlileri ve Ameliyathane ve Servis Hemşireleri katıldı.

Dersliğin açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Mete Dolapçı, çok duygulandığını ifade ederek, “Hizmet verdiğim süre içerisinde bana verilen tüm görevleri layıkıyla yapmaya çalıştım, şu an vefa duygusunun çok güzel bir örneğini yaşıyorum. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine, hastane yönetimine ve hastane ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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