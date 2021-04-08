Profesör Akbıyık’tan Çölyak Derneği ziyareti

Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak, Genel Sekreter Hüseyin Özden ve Kadir Demir’in de hazır bulunduğu ziyaret hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Kıymetli hocamızı misafir etmekten çok büyük mutluluk duyduk. Kendisiyle Covid-19 pandemisi, derneğimiz faaliyetleri, çölyaklılar için neler yapılabilir, onların faydası için geliştirilebilecek projeler ve aile sağlığı merkezlerinde çölyak hastalarının durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Daha sonra glutensiz mutfağımızı inceledik. Derneğimize karşı gösterdiği ilgi için Sayın Derya hocamıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çorum Çölyak Derneği’ne gelmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Derya İren Akbıyık ise, “Uzun zamandır başarılı çalışmalarını takip ettiğim derneğimizi ziyaret etmek bu güne nasip oldu. Çok verimli görüşmelerimiz oldu. Umarım ilerisi için güzel faaliyetleri birlikte yapabiliriz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)