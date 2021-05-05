Prof.Dr. Turan Ilgaz, bugün Datça’da toprağa veriliyor 

Çorum tarihinde iz bırakmış ünlü fotoğrafçı Hasan Basri Ilgaz’ın oğlu, Prof.Dr. Asuman Ilgaz’ın eşi, Oben Koç’un babası, Babür Koç’un kayınpederi, Defne ve Deste Koç’un dedeleri olan, bir dönem de ÇORUM HABER’in köşe yazarları arasında yer alan Prof.Dr. Turan Ilgaz, yaklaşık iki yıldır evinde tedavi görmekteydi.

Prof.Dr. Turan Ilgaz, 16 Mart 1995 tarihinde ÇEKVA’nın kuruluşundan itibaren başkanlık görevini, 3 Kasım 2020 tarihinde kaybettiğimiz Prof.Dr. Ahmet Samsunlu ile birlikte dönüşümlü olarak yürütmüş, daha sonra da her iki değerli insan, ÇEKVA Onursal Başkanı unvanını taşımaya başlamışlardı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı, KTÜ Rektör Yardımcılığı , Üniversitelerarası Kurul Üyeliği görevlerinde bulunmuş olan, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen Prof.Dr. Turan Ilgaz’ın cenazesi, bugün saat 14.00'de Datça Emecik köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ÇEKVA camiasına başsağlığı diler.