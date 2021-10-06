Prof.Dr. Sadık Kakaç’ın eşi Filiz Kakaç vefat etti

Kentimizin tanınmış iş insanlarından İsmail Kakaç’ın yengesi, Zeynep Yasemin Köksal ve Cengiz Köksal’ın anneleri olan Filiz Kakaç’ın cenazesi, yarın Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

