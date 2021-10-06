Prof.Dr. Sadık Kakaç’ın eşi Filiz Kakaç vefat etti
Çorum’un yetiştirdiği dünya çapında bilim insanlarından, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sadık Kakaç’ın eşi Filiz Kakaç (82), organ yetmezliği nedeniyle dün sabah Ankara’da hayatını kaybetti.
Güncel 06.10.2021, 00:19
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Kentimizin tanınmış iş insanlarından İsmail Kakaç’ın yengesi, Zeynep Yasemin Köksal ve Cengiz Köksal’ın anneleri olan Filiz Kakaç’ın cenazesi, yarın Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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