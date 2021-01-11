Prof.Dr. Reha Metin Alkan’dan kutlama

İTÜ Öğretim Üyesi olarak ÇORUM HABER’i ve Çorum’u yakından takibe devam ettiğini belirten Prof.Alkan, Çorum basınının seviyesini daima takdir ettiğini de vurgulayarak, Çorumlu tüm gazetecilere başarı dileklerini iletti. (Haber Merkezi)