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Prof.Dr. Reha Metin Alkan’dan kutlama

Hitit Üniversitesi önceki Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Güncel 11.01.2021, 23:59
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Prof.Dr. Reha Metin Alkan’dan kutlama

İTÜ Öğretim Üyesi olarak ÇORUM HABER’i ve Çorum’u yakından takibe devam ettiğini belirten Prof.Alkan, Çorum basınının seviyesini daima takdir ettiğini de vurgulayarak, Çorumlu tüm gazetecilere başarı dileklerini iletti. (Haber Merkezi)

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