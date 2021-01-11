Prof.Dr. Reha Metin Alkan’dan kutlama
Hitit Üniversitesi önceki Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Güncel 11.01.2021, 23:59
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İTÜ Öğretim Üyesi olarak ÇORUM HABER’i ve Çorum’u yakından takibe devam ettiğini belirten Prof.Alkan, Çorum basınının seviyesini daima takdir ettiğini de vurgulayarak, Çorumlu tüm gazetecilere başarı dileklerini iletti. (Haber Merkezi)
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