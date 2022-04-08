Prof.Dr. İ.Hakkı Özölçer Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü oldu 

Yeni Rektör Prof.Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 1969 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1991’de araştırma görevlisi olarak aynı bölümde çalışmaya başladı. 1993 yılında yüksek lisans, 1998’de doktora unvanlarını KTÜ’den aldı.

2001 yılında, o zamanki adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, şimdiki adıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu. 2020 yılından beri Dekanlık görevini sürdürüyor. İngilizce bilen Özölçer, evli ve iki çocuk babası.

(Haber Merkezi)

