Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan’ın yeni kitabı 

Ufuk Üniversitesi İİBF Dekanı, Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan’ın “İktisatta Erken Yazılar” isimli yeni kitabı, Siyasal Kitabevi tarafından yayımlandı.

Hitit Üniversitesi İİBF Dekanlığı görevinde de bulunmuş olan Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan’ın, Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerinden ve olası sorunlara erken işaret eden yazılarından oluştuğu için kitabın ismi “İktisatta Erken Yazılar” olarak şekillendi.

(Haber Merkezi)

