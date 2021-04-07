Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan, Ufuk Üniversitesi İİBF Dekanı

Uzun yıllar Çorum’da görev yapan ve Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Dekanlığını da yapan Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan, Ankara’daki Ufuk Üniversitesi’nin İİBF Dekanı oldu.

ÇORUM HABER’e ekonomik konularda yazılar da yazan Prof.Arslan, 2016’da Çorum’dan ayrılarak Tunceli Üniversitesi İİBF Dekanı olmuş, daha sonra Ufuk Üniversitesi’ne geçmişti.

Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan’ın, eski Çorum Milli Eğitim Müdürlerinden olan babası Aziz Elmas’ı, 2017 yılında 78 yaşında kaybetmiştik.

ÇORUM HABER, Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan’ı kutlar, yeni görevinde de başarılarının devamını diler.

