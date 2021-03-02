Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan, Dünya Kadınlar Günü online panelinde

Ufuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen, 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 17.00’de oınline olarak gerçekleştirilecek olan “Dünya Kadınlar Günü” paneline, ÇORUM HABER’in kültür-sanat dergisi Yazılıkaya’nın Yayın Kurulu Üyesi, Ufuk Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan da konuşmacı olarak katılacak.

Bilindiği gibi, Sivas kökenli olan Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan, Çorum’un eski Milli Eğitim Müdürlerinden, 2017 yılında 78 yaşında kaybettiğimiz Aziz Elmas’ın kızı.

ÇORUM HABER’e ekonomik konularda yazılar da yazan Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde de bulunmuştu. (Haber Merkezi)