Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu’nu kaybettik

Çınaroğlu’nun rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve bugün saat 17.30’da kalp yetmezliğinden hayata veda ettiği öğrenildi.

Aykut Çınaroğlu 1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Asistan olarak Anadolu’da çok sayıda arkeolojik kazıya katıldı.

Fakültesinde Dekan Yardımcılığı da yapan Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu, bu yıla kadar yaklaşık 20 yıl Alacahöyük kazılarını yönetmişti.

Çınaroğlu’nun ne zaman defnedileceği henüz belli olmadı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.